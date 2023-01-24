على غرار عدد من المناطق.. سكان زاكورة يحتجون على ضعف تغطية “إينوي”

2023-01-24 / 11:22
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هبة بريس ـ متابعة 

تتواصل مشاكل شبكة التغطية التابعة لشركة “إينوي” الفاعل الثالث في خدمات الاتصالات الهاتفية و الانترنيت بالمغرب حيث ارتفعت حدة الشكايات لزبناء الشركة بعدد من مناطق المملكة.

زاكورة واحدة من المناطق التي تشهد ضعفا كبيرا في “ريزو إينوي” و كذا في صبيب الانترنيت الذي يمكن وصفه بالمنعدم وفق مجموعة من تعليقات و شكاوي سكان المنطقة.

و بالرغم من النداءات المتكررة و الشكاوي و الرسائل التي تبعثها الساكنة لمسؤولي “إينوي” من خلال مختلف وسائل التواصل المتاحة، غير أن ما يجابهون به هو وعود افتراضية بحل المشكل دون أي تغيير على أرض الواقع.

و ليست زاكورة وحدها من تعاني من ضعف شبكة التغطية لدى “إينوي” ، بل حتى في محور الرباط الدار البيضاء و على طول الخط الساحلي يوجد العديد من المشاكل التقنية لدى الشركة مما يصعب مأمورية الساكنة من زبناء المجموعة في الحصول على جودة تغطية و انترنيت خاصة في فصل الصيف.

و لجأ العديد من زبناء “إينوي” لتغيير الخدمة نحو شركات منافسة و ذلك في ظل نفاذ صبرهم بخصوص الوعود التي يقدمها مسؤولو صفحة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تماطلهم في حل المشاكل و الشكاوي التي يبعثونها لهم باستمرار.

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