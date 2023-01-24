مراكش ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

2023-01-24 / 10:40
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هبة بريس

صنفت مدينة مراكش، ضمن قائمة وجهات السفر الأكثر شهرة عالمياً لعام 2023، وفقاً لتصنيف شركة “TripAdvisor”.

وجاءت مدينة مراكش، كثاني مدينة عربية في القائمة، بعد مدينة دبي التي تصدرت القائمة.

وحلت “بالي” الإندونيسية بالمرتبة الثانية في القائمة، بينما جاءت لندن، بالمركز الثالث، متبوعة بالعاصمة الإيطالية، روما في المركز الرابع،.

وجاءت العاصمة الفرنسية باريس في المرتبة الخامسة، ثم كانكون المكسيكية في المرتبة السادسة.

وفي المركز السابع، حلت جزيرة “كريت” اليونانية، ثم مدينة مراكش، و جمهورية الدومنيكان، وأخيرا العاصمة التركية اسطنبول.

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‫11 تعليقات

  1. ماشاء الله
    صنفت مدينة مراكش، ضمن قائمة وجهات السفر الأكثر شهرة عالمياً لعام 2023، وفقاً لتصنيف شركة “TripAdvisor”.

  7. في المركز السابع، حلت جزيرة “كريت” اليونانية، ثم مدينة مراكش، و جمهورية الدومنيكان، وأخيرا العاصمة التركية اسطنبول.

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