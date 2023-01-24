تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة للإسلام
ذكر رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، أن بلاده سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد استهداف الإسلام ورموزه.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرباش خلال لقائه مع الصحفيين الاثنين تعليقا على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال أرباش إن رفع الدعاوى سيتم بالتعاون مع الملحقين والمستشارين التابعين لرئاسة الشؤون الدينية التركية في 120 دولة.
وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية تخطط لعقد اجتماع مع منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء عبر الإنترنت، لإظهار رد فعل جماعي ضد الحادث الشنيع في السويد وبعض الهجمات المعادية للمسلمين في أوروبا.
وأشار أرباش إلى أن رئاسة الشؤون الدينية ستتواصل مع المثقفين في أوروبا لإيصال رسالة إلى مختلف الشرائح لدى المجتمع الغربي.
وأوضح أنه بحث الأحد مع رؤساء الوحدات التابعة للشؤون الدينية تقديم دعاوى في محاكم 120 دولة، وتوجيه رسائل إلى أماكن مختلفة تظهر الموقف من الاعتداءات.
11 تعليقات
و أين الدول العربية و الاسلامية الاخرى؟ لماذا لا تساعد تركيا؟ اين السعودية و ماليزيا الخ؟
سكاتهم و سباتهم امام كل الاعمال العنصرية الهمجية ضد المسلمين غير مفهوم!!
اللهم اصلح احوالنا يا رب
شكرا لتركيا لوقوفها ضد السويد التي سمحت لمتطرفين بحرقهم للقران الكريم..
جزاكم الله خير الجزاء وبوركت جهودكم الطيبة في الدفاع عن حقوق القران الكريم..
للقرآن الكريم الله تعالى يحميه من كل شر وسوء..
اللهم اخسف الارض بكل من ساهم بهذا العمل الشنيع ضد الاسلام والمسلمين..
اللهم انصر الإسلام و المسلمين في كل مكان وفي كل بقاع العالم يا رب العالمين..
سيعلوا القران وينتشر الاسلام في كل مكان ..
هذه دلالة على عزة الإسلام و أهله و عظمة هذا الدين الحنيف ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..
اللهم انتقم منهم اشد انتقام يارب العالمين..
هل تعلمون ان العرب من ابن نوح سام الساميين وليس فقط اليهود.لماذا اليهود لايمسون ويتدخل الغرب المنافق كل مامي اليهود بدعوى معاداة السامية ولايتدخلون في نفس الشيء للمسلمين؟ أليس هذا نفاقا!! حرية التعبير تنتهي عند حدود الآخرين.ومن يتعدى حدوده يظلم غيره.احترم تحترم والا سنكون في غابة حيوانات الغلبة للاقوى ولو كان بغلا.