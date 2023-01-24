طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس باردا ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد، وذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي والسهول الشمالية.

ويرتقب مرور سحب كثيفة مع نزول أمطار متفرقة فوق الواجهة المتوسطية، والريف والمنطقة الشرقية، مع بعض التساقطات الثلجية ستهم الريف والأطلس المتوسط، فضلا عن تكون كتل ضبابية شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6- و صفر درجة بالأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر و 05 درجات بالجنوب-الشرقي وبالسهول الداخلية، وستكون ما بين 07 و 12 درجة بالجنوب وبمنطقة سوس وما بين 04 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين راس سيم وراس جوبي بطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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