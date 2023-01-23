“مبابي” يسجل خمسة أهداف بمباراة واحدة ويقترب من كافاني

2023-01-23 / 23:44
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هبة بريس _ رياضة

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، خمسة أهداف في مباراة واحدة، مقتربا من الوصول إلى رقم الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، الأوروغياني إدينسون كافاني.

وفي دور 32 من كأس فرنسا، تغلب باريس سان جيرمان على فريق باييس دي كاسل المغمور بسبعة أهداف نظيفة.

وسجل مبابي خمسة أهداف كاملة، ثلاثة منها في الشوط الأول، فيما سجل زميلاه نيمار، والإسباني كارلوس سولير الهدفين الآخرين.

ومنح نيمار تمريرتين حاسمتين إضافة إلى الهدف الذي سجله.

وسيواجه باريس في دور ثمن النهائي، نادي مارسيليا في قمة مباريات الكأس.

وأصبح مبابي أول لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 197 من أصل 241 خاضها رفقة باريس سان جيرمان، ليقلص الفارق مع الهداف التاريخي للنادي الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى 3 أهداف فقط، حيث يملك الأخير 200 هدفا.

وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس في مسابقة كأس فرنسا، برصيد 27 هدفا.

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