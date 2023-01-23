عمل جمعوي …تأهيل مؤسسة تعليمية نواحي سطات
هبة بريس
قام أعضاء جمعية شارك وأعضاء نادي بلاك إيجلز بالتعبئة من أجل إعادة تأهيل مؤسسة تعليمية “مجموعة مدارس بني ياكرين” فرعية نخلات بمنطقة غيسر لمواجهة التحديات التعليمية والتربوية.
و سيشمل برنامج الجمعية اعلاه صباغة المدرسة كاملة، الرسم التشكيلي على الجدران، غرس أشجار و الإعتناء بساحة المدرسة
وناشدت الجمعية جميع مكونات المجتمع وحسب قدرات الجميع المشاركة في تحقيق هذا المشروع
وقالت الجمعية وناديبلاك إيجلز انهما يعتمدان دائمًا على كرم الجميع و يمكن أن تقدم المساعدات لرسم الابتسامة على وجوه التلاميذ
وقالت الجهتان اعلاه في بلاغ لهما ” ساهم لتكون شريكًا في صنع البسمة وإزاحة ألم لم تظهره الصورة”
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