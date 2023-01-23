عمل جمعوي …تأهيل مؤسسة تعليمية نواحي سطات

2023-01-23 / 23:08
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هبة بريس

قام أعضاء جمعية شارك وأعضاء نادي بلاك إيجلز بالتعبئة من أجل إعادة تأهيل مؤسسة تعليمية “مجموعة مدارس بني ياكرين” فرعية نخلات بمنطقة غيسر لمواجهة التحديات التعليمية والتربوية.

و سيشمل برنامج الجمعية اعلاه صباغة المدرسة كاملة، الرسم التشكيلي على الجدران، غرس أشجار و الإعتناء بساحة المدرسة

وناشدت الجمعية جميع مكونات المجتمع وحسب قدرات الجميع المشاركة في تحقيق هذا المشروع

وقالت الجمعية وناديبلاك إيجلز انهما يعتمدان دائمًا على كرم الجميع و يمكن أن تقدم المساعدات لرسم الابتسامة على وجوه التلاميذ

وقالت الجهتان اعلاه في بلاغ لهما ” ساهم لتكون شريكًا في صنع البسمة وإزاحة ألم لم تظهره الصورة”

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