النصر السعودي يضم حارس بوكا جونيور الأرجنتيني

هبة بريس _ رياضة

تعاقد نادي النصر السعودي، مع الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي، لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم، قادما من بوكا جونيورز على سبيل الإعارة.

وأعلن النادي الذي تعاقد مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصول روسي إلى الرياض، لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا لتقييده في صفوف النادي خلفا للحارس الكولومبي المصاب دافيد أوسبينا.

وأصيب أوسبينا قبل أيام بكسر في الذراع، ما دفع النادي السعودي إلى إسقاط اسمه من كشوفات الفريق حتى نهاية الموسم، وتماثله للشفاء.

ويعاني النصر من أزمة في مركز حراسة المرمى، إذ أصيب حارساه الاحتياطيان وليد عبد الله، وأمين بخاري، ما دفعه إلى قطع إعارة حارسه الشاب نواف العقيدي من نادي الطائي، ولعبه المباراة الأخيرة أمام الاتفاق.

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