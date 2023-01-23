رياض مزور : بنك المشاريع يبلغ حوالي 400 مشروع

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، بأن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع يبلغ حوالي 1400 مشروع، من بينها 358 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.

وأبرز السيد مزور، في معرض جوابه على سؤال حول “الصناعة الغذائية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه المشاريع ستساهم في إحداث 34 ألفا و754 فرصة شغل مباشرة.

ولفت الوزير إلى أن هناك جهودا يجب بذلها من أجل الرفع من نسبة الإدماج المحلي للصناعات الغذائية، التي لا تتجاوز 25 في المئة، وتقليص التبعية للخارج في ما يتعلق بالتغليف والتعبئة.

من جهة أخرى، أكد السيد مزور أن الصادرات الصناعية ارتفعت بأزيد من 34 في المئة إلى حدود نونبر المنصرم، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا ودليلا على أن جاذبية وتنافسية الصناعة المغربية في أحسن أوضاعها.

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