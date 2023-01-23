فتاح علوي : دعم المواد الأساسية كلف 40 مليار درهم

2023-01-23 / 21:16
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هبة بريس _ الرباط

كشفت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من تداعيات غلاء الأسعار، ابتداء من دعم المواد الأولية وتقديم الدعم أيضا للقطاعات المتضررة، ووضع حزمة من التدابير التنظيمية التي تصب في نفس الاتجاه.

وقالت ذات المسؤولة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن دعم المواد الأولية خلال سنة 2022 كلف 40 مليار درهم، 22 مليار درهم منها خصصت للغاز فقط، وهو ما مكن المواطنين بشراء قنينة الغاز ب 40 درهما، والدولة تدفع أكثر من 90 درهم لتحافظ على السعر.

وأشارت أن دعم القمح المستورد واللين وصلت تكلفتها إلى 10 مليار و 500 مليون درهم، فيما كلف السكر 4 مليار و 800 مليون درهم. إلى جانب تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية في كلفة المقاصة سنة 2022.

وأوضحت أنه في هذه السنة خصصت لصندوق المقاصة 26 مليار درهم، إضافة إلى دعم قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ب 3 مليار و 900 مليون درهم

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‫2 تعليقات

  1. لاش هاد الارقام ؟ واش الحكومة كتصدق لفلوس ؟ ماشفنا والو فين ما مشينا كنخلصو

  2. تم احدات صندوق المقاصة في المغرب سنة 1941 , علاش كتمني علينا، ماعندكم حتى فضل فيه، هدا مجرد دور اجتماعي للدولة، حتى حنا كنخلصو الضرائب، وكنقريو ولادنا بالفلوس وكانداويو روسنا بالفلوس ، او كنخلصو الماء والضوء والهاتف، بغيتي الدولة متحكش جيبها شويا ، الاللة قري لينا غيو أولادنا او داويونا اورفعو في الأجور او لغيو كاع هاد صندوق المقاصة من غدا باش تبقاو على خاطركم او متبقاوش تمنو على الشعب المسكين.

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