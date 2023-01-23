الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

هبة بريس _ وكالات

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين 23 يناير، استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أحاط المجلس خلال انعقاد مجلسه الأسبوعي علما برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة “.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد”.

وتعد الحكومة الكويتية الحالية، التي قدمت استقالتها، الـ 40 في تاريخ البلاد السياسي ، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 شتنبر 2020.

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