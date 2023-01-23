بينهم قاصر.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 27 مرشحا للهجرة

هبة بريس – مكتب طنجة

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة وعناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة، زوال اليوم الاثنين 23 يناير الجاري، عن إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف 27 مرشحا للهجرة، من بينهم طفلة قاصر، ينحدرون جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم ضبط المشتبه فيهم بداخل منزلين في طور البناء بحي “البرانص” بطنجة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لعملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على قارب مطاطي ومضخة للهواء وسترة للنجاة.

وقد تم الاحتفاظ بهؤلاء المهاجرين غير النظاميين بمركز للرعاية الاجتماعية، في انتظار إخضاعهم للإجراءات القانونية، فيما فتحت مصالح الشرطة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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