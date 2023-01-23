م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية، مكون من ثلاثة أفراد، قُتل بتحطّم طائرتهم خلال “مهمة تدريبية” بولاية عين الدفلى، على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بثّه التلفزيون الحكومي، إنّه ” إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم (الاثنين) مروحية من نوع +أم أي 171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية”.

وأوضح البيان أنّ الضحايا هم ” مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة”.

وأضاف أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة “أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0