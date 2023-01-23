The Algerian national flag flies at half mast in the capital Algiers on September 18, 2021, following the death of former president Abdelaziz Bouteflika. - Bouteflika, who ruled Algeria for two decades before resigning in 2019 as huge protests engulfed the country, has died aged 84, public television announced. The former strongman had left office in April 2019 under pressure from the military, following weeks of demonstrations over his bid to run for a fifth term in office. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

2023-01-23 / 19:13
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية، مكون من ثلاثة أفراد، قُتل بتحطّم طائرتهم خلال “مهمة تدريبية” بولاية عين الدفلى، على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بثّه التلفزيون الحكومي، إنّه ” إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم (الاثنين) مروحية من نوع +أم أي 171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية”.

وأوضح البيان أنّ الضحايا هم ” مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة”.

وأضاف أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة “أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث”.

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