م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر
هبة بريس _ متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية، مكون من ثلاثة أفراد، قُتل بتحطّم طائرتهم خلال “مهمة تدريبية” بولاية عين الدفلى، على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان بثّه التلفزيون الحكومي، إنّه ” إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم (الاثنين) مروحية من نوع +أم أي 171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية”.
وأوضح البيان أنّ الضحايا هم ” مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة”.
وأضاف أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة “أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث”.
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6 تعليقات
اللهم اغفر له و ارحمه
لا حول ولا قوة الا بالله
إن لله وإن إليه راجعون
مساكن
الله يرحم الشهداء كيفما كانو الجزائر و خردتها السوفيتية تسبب دائما في قتل الأبرياء الدي يزج بهم في أعمال لا يريدونها و في الأخير كي تصرف اعمالها العدائية ضد أبنائها و جيرانها تطلق أسطوانة المؤامرة و تلقي اللوم على المغرب المسالم و تصفه بالعدو التقليدي
يسمونهم شهذاء، رسول الله شخصيا لم يقل على احد من الموتى المسلمين كلمة شهيد لان الله وحده،من يعلم من مات شهيذا،ومن من مات، غير شهيد