نادي” إيفرتون ” يقيل مدربه لامبارد بعد النتائج المخيبة

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، قرر إقالة مدرب الفريق الأول فرانك لامبارد.

وكان إيفرتون خسر أمس أمام وست هام يونايتد بثنائية نظيفة ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي قرار إقالة لامبارد من منصبه، بعد أقل من عام على تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق الإنجليزي.

وكان لامبارد قد حل بديلا للإسباني رافايل بينيتيز قادما من نادي تشيلسي في كانون الثاني / يناير 2022 .

لكنه لم يستطع إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية التي جعلته يحتل المرتبة التاسعة عشر وقبل الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ15 نقطة بعد 11 خسارة و6 تعادلات و3 انتصارات فقط.

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