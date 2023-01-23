مجلس الحكومة

الحكومة تتدارس تمديد حالة الطوارىء خلال اجتماعها الأسبوعي

2023-01-23 / 17:08
2
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، والثاني بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.

وأضاف البلاغ، أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المصادقة على مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني للصحافة

المصادقة على مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني للصحافة

2023-01-23 / 22:09
Photo of فتاح علوي : دعم المواد الأساسية كلف 40 مليار درهم

فتاح علوي : دعم المواد الأساسية كلف 40 مليار…

2023-01-23 / 21:16
Photo of بينهم قاصر.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 27 مرشحا للهجرة

بينهم قاصر.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 27 مرشحا…

2023-01-23 / 20:37
Photo of حرق القرآن الكريم..الفعل واحد والاماكن متعددة

حرق القرآن الكريم..الفعل واحد والاماكن متعددة

2023-01-23 / 19:46
Photo of مكونات البرلمان تجمع على شجب قرار البرلمان الأوروبي

مكونات البرلمان تجمع على شجب قرار البرلمان الأوروبي

2023-01-23 / 19:41
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة 

2023-01-23 / 16:50
Photo of طنجة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 39 مرشحا

طنجة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 39 مرشحا

2023-01-23 / 13:25
Photo of باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة على القيمة المضافة

باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة…

2023-01-23 / 12:58
Photo of أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”

أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”

2023-01-23 / 11:56
Photo of تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-23 / 11:14

‫2 تعليقات

  1. ليس هناك ما هو أسوأ من هذه الحكومة اللاشرعية.
    إنها لا تستطيع العيش دون عصا كورونا.
    مهزلة بكل المقاييس و فشل ذريع في تدبير الملفات.
    لم تحقق أي نجاح يذكر على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و بدأت صورة المغرب تتقهقر في ظلها على المستوى السياسي و الحقوقي.
    حكومة تحتوي في مكوناتها على أشخاص يتبجحون بمالهم و بالتعليم الأجنبي و يتنكرون لسياسة تعليمية هم الساهرون عليها و يتناول فشلها في تدبير امتحان للمحاماة مختاف المنابر الإعلامية، و تتشبث بذيول كرة القدم لتلميع ما لا يقبل التلميع.

  2. كفى كذبا و تسويفا و تسويقا للترهات ما يجب فعله دون تأخير هو رفع هذا الضرر الكبير الذي اسمه الاحتكار في الأسعار و الذي يقوده لوبي المحروقات بدون رحمة و لا شفقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق