كورونا بالمغرب.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة 

2023-01-23 / 16:50
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 23 يناير، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 9 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و873 ألف و655 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و586 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و446 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و597 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و167 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و744 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهتي الدار البيضاء سطات (2)، والشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 127 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 4 حالات.

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