غياث: “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان?”

2023-01-23 / 16:18
0
هبة بريس - لبنى أبروك

وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، رسالة قوية اللهجة للجهات الداعمة لقرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي.

وقال غياث في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة يومه الاثنين، بالبرلمان :” المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤون الغير.. لذا ندعوكم أن تبتعدوا عن المغرب وانظروا لما يقع من حولكم ولا تجعلوا المغرب شماعة تعلقوا عليها اخفاقاتكم”

وأضاف رئيس فريق الأحرار مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين :”خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم شراكة معها، وعطلتم اللجنة البرلمانية الأوربية المشتركة وأعطيم المنبر لمرتزقة لا تعترف بهم الأمم المتحدة، وتقولون إنكم تدافعون عن دولة القانون فعن أي قانون تتحدثون? لقد فتحتم الباب للوبيات الغاز، وتعطلون المؤسسة البرلمانية. فأين راحت شعرات الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان?، خاتما كلمته متسائلا بالقول :”هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ?”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوزين: على البرلمان الأوروبي القيام بفلاش باك لتصحيح الذاكرة

أوزين: على البرلمان الأوروبي القيام بفلاش باك لتصحيح الذاكرة

2023-01-23 / 17:32
Photo of “أسيكا” تعرب عن شجبها واستنكارها لمزاعم البرلمان الأوروبي

“أسيكا” تعرب عن شجبها واستنكارها لمزاعم البرلمان الأوروبي

2023-01-23 / 17:19
Photo of البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان…

2023-01-23 / 16:36
Photo of رئيس فريق “الأحرار”: “معندناش الغاز ومعندناش البترول باش نشريو الذمم”

رئيس فريق “الأحرار”: “معندناش الغاز ومعندناش البترول باش نشريو…

2023-01-23 / 16:08
Photo of شهيد ل”برلمانيين أوربيين”: “طالبوا حكوماتكم بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري والتوقف عن تصنيع الأسلحة”

شهيد ل”برلمانيين أوربيين”: “طالبوا حكوماتكم بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري…

2023-01-23 / 15:26
Photo of شهيد ل”البرلمان الأوربي”: “تركتم دولا أوربية تواجه الوباء القاتل بأنانية مقيتة”

شهيد ل”البرلمان الأوربي”: “تركتم دولا أوربية تواجه الوباء القاتل…

2023-01-23 / 15:12
Photo of مضيان: قرار البرلمان الأوربي جاء بعد تحرك خيوط حملة شرسة

مضيان: قرار البرلمان الأوربي جاء بعد تحرك خيوط حملة…

2023-01-23 / 15:03
Photo of التويزي ل”البرلمان الأوروبي”: “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة ثم الانحياز للجلادين”

التويزي ل”البرلمان الأوروبي”: “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة…

2023-01-23 / 14:24
Photo of رئيس فريق “البام”: “قرار البرلمان الأوربي وراءه بلد أفقدته رائحة الغاز صوابه”

رئيس فريق “البام”: “قرار البرلمان الأوربي وراءه بلد أفقدته…

2023-01-23 / 14:17
Photo of بتعليمات ملكية.. انعقاد اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

بتعليمات ملكية.. انعقاد اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي…

2023-01-23 / 12:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق