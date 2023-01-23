غياث: “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان?”

هبة بريس - لبنى أبروك

وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، رسالة قوية اللهجة للجهات الداعمة لقرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي.

وقال غياث في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة يومه الاثنين، بالبرلمان :” المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤون الغير.. لذا ندعوكم أن تبتعدوا عن المغرب وانظروا لما يقع من حولكم ولا تجعلوا المغرب شماعة تعلقوا عليها اخفاقاتكم”

وأضاف رئيس فريق الأحرار مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين :”خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم شراكة معها، وعطلتم اللجنة البرلمانية الأوربية المشتركة وأعطيم المنبر لمرتزقة لا تعترف بهم الأمم المتحدة، وتقولون إنكم تدافعون عن دولة القانون فعن أي قانون تتحدثون? لقد فتحتم الباب للوبيات الغاز، وتعطلون المؤسسة البرلمانية. فأين راحت شعرات الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان?، خاتما كلمته متسائلا بالقول :”هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ?”

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1