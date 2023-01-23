رئيس فريق “الأحرار”: “معندناش الغاز ومعندناش البترول باش نشريو الذمم”

هبة بريس - لبنى ابروك

في كلمة قوية، وجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، رسالة قوية للبرلمان الأوربي والجهات التي تقف وراء قرار إدانة المغرب.

وقال غياث، في كلمته بالجلسة العمومية بالبرلمان، يومه الاثنين، ” غالبية أعضاء البرلمان الأوربي من الحزب الشعبي الأوربي غابوا عن الجلسة التي اتخذ فيها قرار ضد المغرب، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية “ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفي طياتها دسائيس ومصالح”.

وأضاف غياث قائلا “ألهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا ومصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز”، مسترسلا بالقول “لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع، ولم تخيفنا قراراتهم ولنغير من مسارنا وقناعاتنا.”

وتابع رئيس فريق الأحرار قائلا “معندناش الغاز ومعندناش البترول باش نشريو الذمم.. لكن عندنا ارادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن صمد لأزيد من 12 قرن.. لذا ندعوكم أن تبتعدوا عن المغرب وانزروا لما يقع من حولكم ولا تجعلوا المغرب شماعة تعلقوا عليها اخفاقاتكم”.

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