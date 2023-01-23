شهيد ل”برلمانيين أوربيين”: “طالبوا حكوماتكم بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري والتوقف عن تصنيع الأسلحة”

2023-01-23 / 15:26
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هبة بريس - لبنى أبروك

وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، رسالة قوية اللهجة، للبرلمانيين الأوربيين المصوتين على قرار إدانة المغرب.

وقال شهيد مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين، في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان، يومه الإثنين “سيكون مفيدا أن تصدروا قرارات لحكوماتكم بإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم خلال سنة واحدة وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر والأوبئة وتحولات المناخ.”

هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد، يضيف شهيد، “هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في مختلف العالم، وهي التي تخلق ملايين المهاجرين واللاجئين ”

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي قائلا “سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا تطلبون من حكوماتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في العالم وخاصة في قارة افريقيا وعن استنزاف ثراوتها وامكانياتها التي بفضلها اغتنت قارتكم ومازالت تغتني،.. وسيكون مفيدا أن تصدروا قرارا لتصحيح كا قامت به دولكم تحت شعار الحرية وحقوق الانسان ببعض دول شمال افريقيا الشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي.”

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