مضيان: قرار البرلمان الأوربي جاء بعد تحرك خيوط حملة شرسة

2023-01-23 / 15:03
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هبة بريس - لبنى أبروك

عبر نور الدين مضيان، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن تأسف واستياء واستغراب فريقه لقرار البرلمان الأوربي.

واعتبر مضيان في كلمته بالجلسة العمومية المنعقده بالبرلمان، يومه الاثنين، أن قرار البرلمان الأوربي جاء بعد تحرك خيوط حملة شرسة أوقعت هذه المؤسسة في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية للمغرب وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديقراطيا ويتمتع بالوضع المتقدم وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد.

وشدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن هذه الحملة هدفها التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغربي كقوة اقتصادية، كما أن الهدف من هذا القرار الغريب هو التشويش على الاعتراف المتصاعد لمجموعة من الدول الاوربية بمغربية الصحراء من الدرجة الأولى.

وتابع مضيان قائلا “نرفض رفضا قاطعا وندين بشدة مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤمرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة لخدمة أجندة جيوستراتيجية”، مشددا على أنها لن تزيد المغرب ملكا وحكومة وشعبا الا قوة وصمودا للدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية  وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة.

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‫11 تعليقات

  5. نرفض رفضا قاطعا وندين بشدة مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤمرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة لخدمة أجندة جيوستراتيجية

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  6. نرفض رفضا قاطعا وندين بشدة مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤمرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة لخدمة أجندة جيوستراتيجية

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  8. من تدخل فيما لا يعنيه سمع مالايرضيه ؛ وهذا ما يستحقه كل من سولت له نفسه بمس سيادة المغرب..

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  10. نطالب برد الاعتبار وكرامة وسيادة المملكة المغربية وهذا خير الكلام ما قل ودل..

  11. نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والابتزازات في حق المغرب ؛ والصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع من تجاوز الخطوط الحمراء..

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