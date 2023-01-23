القنصل السابق محمد بنتاجة في ذمة الله

2023-01-23 / 14:41
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هبة بريس - الرباط

توفي يومه الخميس الماضي القنصل المغربي السابق، محمد بنتاجة.

وتقلد بنتاجة الذي شغل سابقا إطارا بوزارة الخارجية، عددا من المناصب الدبلوماسية المهمة، حيث عين قنصلا بمدينة ليون الفرنسية ، ثم بدين بوش الهولندية.

وربط بنتاجة علاقات طيبة مع أفراد الجالية المغربية بالدول التي اشتغل فيها، حيث عرف بأخلاقه الحميدة وتفانيه في خدمة بلده وأبنائها بالخارج.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم إدارة هبة بريس، بخالص تعازيها لزوجة الفقيد فاطمة لمعاني وأبنائه، وكافة أفراد عائلته وأصدقائه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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تعليق واحد

  1. رحم الله زميلي في الدراسة بثانوية الحسن الثاني بمدينة بني ملال ثم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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