القنصل السابق محمد بنتاجة في ذمة الله

هبة بريس - الرباط

توفي يومه الاثنين القنصل المغربي السابق، محمد بنتاجة.

وتقلد بنتاجة الذي شغل سابقا إطارا بوزارة الداخلية، عددا من المناصب الدبلوماسية المهمة، حيث عين قنصلا بمدينة دين بوش الهولندية، ثم بليون الفرنسية.

وربط بنتاجة علاقات طيبة مع أفراد الجالية المغربية بالدول التي اشتغل فيها، حيث عرف بأخلاقه الحميدة وتفانيه في خدمة بلده وأبنائها بالخارج.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم إدارة هبة بريس، بخالص تعازيها لزوجة الفقيد وأبنائه، وكافة أفراد عائلته وأصدقائه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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