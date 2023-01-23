رئيس فريق “البام”: “قرار البرلمان الأوربي وراءه بلد أفقدته رائحة الغاز صوابه”

هبة بريس - لبنى أبروك

عبر أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن رفض حزبه ما صدر عن البرلمان الاوروبي من تهجم واضح وممنهج على بلادنا وتدخل سافر في شؤونها الداخلية ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل.

واعتبر التويزي في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان، يومه الاثنين، أن هذا السلوك المزدوج يزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل المصداقية والاستقلالية.

وتابع التويزي قائلا “لم نعلن الحرب على دولة من دول البرلمان الأوربي، ليشتغل هذا الأخير كل هذا الوقت لصياغة قرار تحت الطلب مليء بالمغالطات كان ورائه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موثوق لكن رائحة الغاز أفقدته صوابه ووعيه.”

نقول ذلك، يضيف ذات المتحدث، “لمن لا يعرف معنى تغمربيت، ومعناه أن المغرب اذا وعد وفى وأن هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة الا وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته”، مسترسلا بالقول: “وننبه البرلمان الأوربي الى أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية لن ينفع مع المغرب، و أن بلدنا تغير وعلى من يهمهم الأمر أن يتكيفوا مع هذا التغيير.

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