رئيس فريق “البام”: “قرار البرلمان الأوربي وراءه بلد أفقدته رائحة الغاز صوابه”
عبر أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن رفض حزبه ما صدر عن البرلمان الاوروبي من تهجم واضح وممنهج على بلادنا وتدخل سافر في شؤونها الداخلية ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل.
واعتبر التويزي في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان، يومه الاثنين، أن هذا السلوك المزدوج يزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل المصداقية والاستقلالية.
وتابع التويزي قائلا “لم نعلن الحرب على دولة من دول البرلمان الأوربي، ليشتغل هذا الأخير كل هذا الوقت لصياغة قرار تحت الطلب مليء بالمغالطات كان ورائه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موثوق لكن رائحة الغاز أفقدته صوابه ووعيه.”
نقول ذلك، يضيف ذات المتحدث، “لمن لا يعرف معنى تغمربيت، ومعناه أن المغرب اذا وعد وفى وأن هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة الا وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته”، مسترسلا بالقول: “وننبه البرلمان الأوربي الى أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية لن ينفع مع المغرب، و أن بلدنا تغير وعلى من يهمهم الأمر أن يتكيفوا مع هذا التغيير.
7 تعليقات
لا تعلقون فشلكم بدول اخرى .فانتم كبرلمانيين مغاربة لا تقومون بواجبكم وتفعيل الاتصالات بالبرلمانيون سواء اوروبيون او غيرهم فاغلبكم لا يهمهم سوى التعويضات والسفريات الخارج ليس للدفاع عن المغرب ولكن كسفر سياحة والتسوق
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
فلماذا لا يتم اسكات الجميع بإقامة إصلاح جدي وجذري بتوفير ارادة سياسية من اجل توفير دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء وتطبيق الديمقراطية !!؟؟
إسطفاف فرنسا مع نظام العميل شنقريحة ضد المغرب, فضح كل شيئ. فرنسا هي العدو الوحيد والأوحد للمغرب .
يعتقدون أن مغرب الأمس كمغرب اليوم ، ألا يعلمون أن المغرب ملكا وشعبا يد واحدة وقلب واحد ولسان واحد لا يرهبون أحدا من البشر لا يركعون للاتحاد
Little macron يعتقد ان الدبلوماسية المغربية ستخضع لافتزازاته البئيسة. ماكرون البسيط فقد بوصلته وخاصة بعد ان اصبح غير مرغوب فيه في افريقيا.رائحة غاز الجزائر التي اعمته لن تغير شيئا في قرارات المغرب السيادية.المغرب نوع شركائه ولن يصغي ابدا لماما فرنسا الخاسرة الكبرى.
فين كنتو قبل سياغة القرار ، أين هي الدبلوماسية البرلمانية، ماديينها غير في les affaires les commissions او سامرين على الهموز ، واش سمعتو الكلمة الأخيرة لرئيس دولة العسكر السيد عبد المجيد كذبون الدي قال بأنه لن يتخلى عن تقسيم المغرب مهما كلف ذلك من ثمن.