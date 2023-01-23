سلطات الدار البيضاء تشن حملة على عدد من مقاهي “الشيشة” غير المرخصة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت سلطات الدار البيضاء على مداهمة عدد من مقاهي الشيشة المتواجدة بوسط المدينة في الأيام الأخيرة و ذلك بعد ورود عدد من الشكايات بخصوصها.

و حسب ما عاين موفد هبة بريس بعين المكان، فقد تمت مداهمة عدد من المقاهي التي تقدم “الشيشة” دون توفرها على ترخيص بذلك و تم حجز عدد كبير من قنينات النرجيلة و المعدات المرافقة لها.

و بالإضافة لذلك، جرى أيضا توقيف مسيري تلك المقاهي في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة و ذلك لكونهم يقدمون أنشطة محظورة في ظل غياب التراخيص الرسمية.

*الصورة من الأرشيف

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