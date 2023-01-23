سلطات الدار البيضاء تشن حملة على عدد من مقاهي “الشيشة” غير المرخصة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أقدمت سلطات الدار البيضاء على مداهمة عدد من مقاهي الشيشة المتواجدة بوسط المدينة في الأيام الأخيرة و ذلك بعد ورود عدد من الشكايات بخصوصها.
و حسب ما عاين موفد هبة بريس بعين المكان، فقد تمت مداهمة عدد من المقاهي التي تقدم “الشيشة” دون توفرها على ترخيص بذلك و تم حجز عدد كبير من قنينات النرجيلة و المعدات المرافقة لها.
و بالإضافة لذلك، جرى أيضا توقيف مسيري تلك المقاهي في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة و ذلك لكونهم يقدمون أنشطة محظورة في ظل غياب التراخيص الرسمية.
*الصورة من الأرشيف
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7 تعليقات
حتى هي فيها الترخيص
لا حول ولا قوه الا بالله يرخصون المنكر
تحية الشرطة
وفقكم الله لما يحب ويرضى
والمرخصة ليست حرام
حتى الأخرى المرخصة يجب منعها
والله أستحي أن أقول أننا دولة مسملة