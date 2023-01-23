لأول مرة في تاريخ كرة القدم… حكم يشهر البطاقة البيضاء
هبة بريس - وكالات
ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي.
ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.
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7 تعليقات
يجب ان نشجع من عمل عملا ايجابيا في ملاعب الرياضة بصفة عامة وفي كل الحياة اليومية ليس فقط البطاقة السفراء والبيضاء هناك الوان اخرى يجب ان تنضاف الى اوراق الحكم
مشاء الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
بادرة جيدة
خصهوم يزيدوا حتى الكحلة لشي لاعبين
سبحان الله
جميل فعلا ..و لتكون ايضا اشارة لتوقف المباراة و طلب تدخل الفرق الإسعافية في حالة إصابة أحد اللاعبين