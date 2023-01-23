أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”

هبة بريس - الرباط

عرفت أسعار الدجاج والبيض، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا صاروخيا.

وفي هذا الصدد، بلغت أسعار البيض الرومي 1.40 سنتيما بمعظم أسواق المملكة، فيما تجاوزت أسعار البلدي 2.50 سنتيما.

وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 18 درهما 22 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 37 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.

وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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