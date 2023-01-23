أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”
هبة بريس - الرباط
عرفت أسعار الدجاج والبيض، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا صاروخيا.
وفي هذا الصدد، بلغت أسعار البيض الرومي 1.40 سنتيما بمعظم أسواق المملكة، فيما تجاوزت أسعار البلدي 2.50 سنتيما.
وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 18 درهما 22 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 37 درهما.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.
وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
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13 تعليقات
ستتراجع ان شاء الله بعد خروج الليالي حيث شدة البرد .يعني بعد الاسبوع الاول من شهر فبراير.
بزاف كلشي غالي أو
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
مقاطعون مقاطعون
البيض مرتفع جدا
أسعار الدجاج ارتفعت أيضاً
لا حول ولا قوه الا بالله
المهنيين انفسهم يشتكون غلاء الاعلاف والكتاكيت والدواء وغير ذلك..
الحل النهائي هو المقاطعة لكل شيء..
كل شيء ارتفع سعره بقي هواء الأكسجين وحده..
اللهم إنا هذا لمنكر.الحكومة تركت المواطن المغربي يتصارع مع الازمات والاسعار..
البعض والدجاج في ارتفاع مستمر وكذا اللحوم الحمراء الذي قفز سعرها الى 100 درهم ..
كل ساق سيسقى بما سقى وكل من يساهم في هاته الزيادة سيحاسب عند الله..