باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة على القيمة المضافة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مختلف محلات و أسواق بيع اللحوم الحمراء بعدد من مدن المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء ارتفاعا في سعر بيع اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة.

و ارتفع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بحوالي 10 دراهم دفعة واحدة في عدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء و كذا في الأسواق المختصة في بيع اللحوم الحمراء.

و برر مهنيون رفع سعر بيع اللحوم الحمراء بالضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على الباعة، فضلا على ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل الكسابة و الذين أضحوا بدورهم يرفعون سعر بيع الأبقار و العجول و الغنم للجزارة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم العجل وصل في بعض محلات الجزارة بالدار البيضاء هذا الصباح ما بين 85 و 90 درهم، بعدما كان في السابق لا يتعدى 75 درهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0