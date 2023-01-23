باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة على القيمة المضافة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت مختلف محلات و أسواق بيع اللحوم الحمراء بعدد من مدن المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء ارتفاعا في سعر بيع اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة.
و ارتفع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بحوالي 10 دراهم دفعة واحدة في عدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء و كذا في الأسواق المختصة في بيع اللحوم الحمراء.
و برر مهنيون رفع سعر بيع اللحوم الحمراء بالضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على الباعة، فضلا على ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل الكسابة و الذين أضحوا بدورهم يرفعون سعر بيع الأبقار و العجول و الغنم للجزارة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم العجل وصل في بعض محلات الجزارة بالدار البيضاء هذا الصباح ما بين 85 و 90 درهم، بعدما كان في السابق لا يتعدى 75 درهما.
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10 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
ما المانع من اسقاط هذه المادة من النظام الغداءي او التقليل منها لماذا هذا اللغط اتركوها عند الجزار حتى تستقر الامور و تتراجع الاسعار شغلوا عقولكم كيف الاسعار في تصاعد والمستهلك ما يزال على طبيعته
اللحم مرتفع جدا
يستغلون الفرص
شافوا رمضان قرب وبغاو يزيدوا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
TVA أكبر مصيبة في المغرب ، الدولة تحلب المواطن بطريقة غير مباشرة .
بل يؤديها المواطن المغربي عدة مرات ، مثلا الموظف تقتطع من راتبه في المنبع و عندما يشتري أي منتوج يؤديها مرة أخرى و اذا باعه يؤديها مرة اخرى .
بعد المنتوجات الشعبية تصل TVA الى 68% مثل العدس بينما اليخوت 2% .
انها ضريبة على الطبقة الكادحة .
جزار في سيدي بنور يبيع اللحم الأحمر الثور 65درهم الزبناء بالصف يوميا ..عند باقي الجزارين الثمن80درهم ..السؤال لماذا ؟
انا لي ماكنفهمش هو كيف هاد البشار اللي هما المغاربة صابرين لهاد الدرجة
اسيدي راه كاين واحد الحاجة اسمها المقاطعة خدمو بيها تيولو هاد مالين اللحم يطلبو باش تشري من عندهم بأقل من 50 درهم ومايلقاوش ويديرو كاملين فاييت باش يتعلمو وهكذا دواليك مع اي واحد تيهز الثمن على عباد الله وادار مع الدجاج والخضار .لي طلع الثمن سدو ليه الحوينيت ديالو بالمقاطعة، تيسلمو
الانسان الا ماكالش اللحم ماغاديش يموت
عاش رئيس الحكومة الموقر