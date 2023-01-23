المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية أو نفق تحت الأرض”
أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موجة سخرية بعد حديثه عن العثور على أكثر من 36 مليار دولار لدعائلة واحدة في حملة مكافحة الفساد.
قال تبون: “لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي”، مضيفا أنه “لو كان هذا المال ما زال موجودا، فإن الجزائر كانت لتصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها”.
حديث تبون، آثار سخرية عدد من النشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دخلوا على الخط.
وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: “36 مليار .. الحجم المكعب قد يكون عمارة سكنية متعددة الأدوار أو فى نفق تحت الأرض… أين بالضبط؟”.
وأضاف آخر: “وطبعا يصعب أن يكون المبلغ بالأوراق الأمريكية، اذا كان المبلغ بالأرواق الجزائرية فسيكون مدينة فيها تجمع سكني”.
8 تعليقات
مادام اسمه كدبون فلا غرابة فيما يخرج من فمه،فقد الفنا اكاديبه التي لا تعد و لا تحصى و لعل اشهرها افضل منظومة صحية و منح منحة البطالة التي تساوي 30 دولار حيث صرح انداك أن أغلب دول العالم لا تمنحها.
تحية للشعب المغربي الشقيقي
لو كان هذا الرئيس لديه حب صادق على الله ورسوله لحكمت العالم الجزائر
يجب الصلح بين أخواننا الجزائر
الرجل يبيع الأوهام ويرسخ حكم العسكر على انه الحل الوحيد لمحاربة الفساد. ابن عسكري معروف خسر في كازينو باريس اكثر من إثنين ونصف مليون أورو في ليلة واحد وكل الجرائد تكلمت عن الموضوع. اكبر فاسدين هم العسكر ومن يدور في فلكهم مثل سعادة الرءيس تبون
قال تبون: “لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي”
أين الحكومة؟ أين الدولة؟ أين القوة الضاربة؟
كيف للشعب أن يكتشف؟
من المفروض الدولة هي التي تقول أنها ضبطت وليس اكتشفت.
هذا المبلغ يضم ورقة نقدية واحدة أو شيك بهذا المبلغ التبوني انها عملة جزائرية جديدة تسمى الدولار التبوني ههههههههههه كثرة الهم تضحك
مجرد حملة انتخابات سابقة لاوانها .من تبون من اجل إعادة انتخابه لعدة ثانية. تسوقه على أنه منقذ الجزاير من عصابة الفساد .وتناسى على أنه بالأمس.وشح رموشها بالاوسمة ومنهم الجنيرال خالد نزارالمحكوم عليهبالسجن من أجل جراءم الفساد