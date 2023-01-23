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تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-23 / 11:14
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– تازة : 04 ملم

– أقل من ميليمتر بكل من الحسيمة وتاوريرت ومكناس وتيط مليل والناضور وسيدي سليمان وطانطان وطنجة ومراكش وسلا وتطوان.

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