تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– تازة : 04 ملم
– أقل من ميليمتر بكل من الحسيمة وتاوريرت ومكناس وتيط مليل والناضور وسيدي سليمان وطانطان وطنجة ومراكش وسلا وتطوان.
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6 تعليقات
اللهم ارحمنا
اللهم غيثا نافعا
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم رحمتك نرجو
راني مسافر لتلك المنطقة دعيو معنا نوصلوا بخير