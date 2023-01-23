بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف أشخاص بتهمة الحيازة و ترويج المخدرات بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 22 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و56 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وابنه القاصر بمدينة فاس، مباشرة بعد تسلمهما شحنة من الأقراص المهلوسة من مساعد سائق حافلة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 1500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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