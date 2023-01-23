الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

2023-01-23 / 10:22
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية أعلنت تقديم استقالتها وذلك بعد خلافات برلمانية.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن “الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.

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‫5 تعليقات

  1. هادى هوالصحيح والصواب.عند ما يعلن حكام البلاد بهاد الإعتراف فاعلم ان المواطنين راضين ومرتاحين في وطنهم فهنيئا لهم بهاد الاستقرار في نفوسهم

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