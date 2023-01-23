عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها
تقاسمت الفنانة المغربية حنان الخضر مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر عودتها لوالد طفلتها بعد فراق دام لأزيد من سنة.
و نشرت خريجة ستار أكاديمي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تبرز خاتم الزواج في يدها، مرفوقة بتعليق جاء فيه”الحمد لله”.
و ردا على مجموعة من التساؤلات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة:”راه نفس الشخص انا متزوجتش 2 مرات، مرة واحدة للتوضيح انا شارکت معاكم هاد الفرحة”.
و أضافت قائلة:”لكل متتبعيينيي و اللي كيبغيوني حتا انا كنبغيكوووم بززااااااف، وان شاء الله انا بغيت اتشارك معاكم بزززاف ديال الأهداف اللي بغيت نحقق،و ان شاء الله اللي جاي احلى و اجمل أحبكم معمري نغبر عليكم”.
و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.
تعليق واحد
زمن العفن والفضائح.الفن الاصيل والفنانين المحترمين في الماضي لم نسمع عن فضائحهم فقط في هذا الجيل من زمن العفن والكلمات الساقطة ومتعاطي المخدرات والكحول والسجائر ..الخ