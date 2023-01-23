عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها

2023-01-23 / 10:47
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نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية حنان الخضر مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر عودتها لوالد طفلتها بعد فراق دام لأزيد من سنة.

و نشرت خريجة ستار أكاديمي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تبرز خاتم الزواج في يدها، مرفوقة بتعليق جاء فيه”الحمد لله”.

و ردا على مجموعة من التساؤلات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة:”راه نفس الشخص انا متزوجتش 2 مرات، مرة واحدة للتوضيح انا شارکت معاكم هاد الفرحة”.

و أضافت قائلة:”لكل متتبعيينيي و اللي كيبغيوني حتا انا كنبغيكوووم بززااااااف، وان شاء الله انا بغيت اتشارك معاكم بزززاف ديال الأهداف اللي بغيت نحقق،و ان شاء الله اللي جاي احلى و اجمل أحبكم معمري نغبر عليكم”.

و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. زمن العفن والفضائح.الفن الاصيل والفنانين المحترمين في الماضي لم نسمع عن فضائحهم فقط في هذا الجيل من زمن العفن والكلمات الساقطة ومتعاطي المخدرات والكحول والسجائر ..الخ

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