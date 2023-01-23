إطلاق هاتف HONOR X5 الجديد كليًا بشكل رسمي في المغرب

هبة بريس - اقتصاد

يتمتع هاتف هونر الجديد هونر X5 بتصميم مبهر ورائع الملمس، لأن ضهر الهاتف جلد فسوف يعطيك ملمس ومظهر رائع، والهاتف سيكون متوفرا بثلاث ألوان “برتقالي زاهي، أزرق محيطي، أسود منتصف الليل”.

ومن مميزات هاتف HONOR X5 أنه سريع الأداء وسلس مع ذاكرة 1 تيرابايت، حيث أن ذاكرته الداخليه 32 جيجا قابلة للتوسع حتى 1 تيرابايت، لحفظ كل ذكرياتك وملفاتك بمكان واحد وهو هاتفك.

شاشة عرض كبيرة لرؤية بشكل أفضل

هاتف HONOR X5 يتميز بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.5 بوصة مع نوتش فى اعلي الشاشة لمشاهدة كل ما تفضله على شاشة هاتفك بشكل أفضل.

بطارية جبارة تدوم طوال اليوم

هذه الميزات مذهلة، ولكن قد تتساءل ماذا بشأن البطارية؟ تم تصميمHONOR X5 لتلبية احتياجات المستهلكين وأنماط حياتهم في الوقت الحاضر وذلك مع زيادة استخدام تطبيقات السوشيال ميديا، ومقاطع الفيديو التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. يوفر الهاتف عمر بطارية طويل الأمد بسعة 5000 مللي أمبير والتي يمكن أن توفر طاقة تدوم طوال اليوم.

يتوفر هاتف HONOR X5– الآن في السوق المغربي الآن بسعر 1179درهم مغربي، كما أن الهاتف يأتي مع خدمات Google.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى

HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات.

انتشار شركة HONOR عالميًا

تأسست الشركة عام 2013، وقد بدأت توسعها بشكل دولي في ابريل 2014، وفي السنوات الماضية، شهدت العلامة التجارية هونر نمواً هائلاً، حيث حققت نتائج لا تضاهى في الصين وحول العالم، لتصبح الهاتف الذكي الأول من نوعه في الصين.

العلاقة بين شركة هونر وهواوي

كانت شركة HONOR تابعة لشركة HUAWEI في سنة 2013، في حين نشأتها وتتمتع منتجاتهم بنفس الامكانيات عالية الجودة التي تشهدها ومشهورة بها هواوي، وذلك بعد تعرض شركة هواوي للعقوبات الأمريكية وألغاء خدمات جوجل من منتجاتها، فقامت ببيع شركة هونر وانفصلت عنها لتتمتع شركة هونر بخدمات جوجل في منتجاتها، وهذا ما شاهدنه في هاتف HONOR X8 أول هاتف لهونر بالمغرب

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