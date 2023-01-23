ايمانويل ماكرون

بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات

2023-01-23 / 09:25
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هبة بريس - وكالات

طلبت بوركينا فاسو من فرنسا، رسميا سحب قواتها من البلاد في غضون شهر بحسب رسالة من السلطات في واغادوغو إلى باريس.

وقالت وكالة “فرانس برس”، التي حصلت على رسالة وزارة الخارجية البوركينية، إنه تم إرسالها إلى باريس يوم الأربعاء الماضي.

وتنهي الرسالة اتفاق 2018 الذي تم بموجبه تمركز القوات الفرنسية هناك، وتحدد مهلة شهر لمغادرتها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ينتظر “توضيحات” من زعيم المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بعد تقرير قال إن السلطات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أمرت مئات الجنود الفرنسيين بالمغادرة في غضون شهر.

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‫9 تعليقات

  1. لابد من رحيلها من كل دول افريقيا تنهب الخيرات و لا تبالي و تستعبد الحكام لابد من ربيع قاري ضدها..

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  3. يجب على فرنسا اخرج كل قواتها من افريقيا لان افريقيا لها ابنائها ورجالها ..

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