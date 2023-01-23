بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات
هبة بريس - وكالات
طلبت بوركينا فاسو من فرنسا، رسميا سحب قواتها من البلاد في غضون شهر بحسب رسالة من السلطات في واغادوغو إلى باريس.
وقالت وكالة “فرانس برس”، التي حصلت على رسالة وزارة الخارجية البوركينية، إنه تم إرسالها إلى باريس يوم الأربعاء الماضي.
وتنهي الرسالة اتفاق 2018 الذي تم بموجبه تمركز القوات الفرنسية هناك، وتحدد مهلة شهر لمغادرتها.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ينتظر “توضيحات” من زعيم المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بعد تقرير قال إن السلطات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أمرت مئات الجنود الفرنسيين بالمغادرة في غضون شهر.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
9 تعليقات
لابد من رحيلها من كل دول افريقيا تنهب الخيرات و لا تبالي و تستعبد الحكام لابد من ربيع قاري ضدها..
بدأت فرنسا في السقوط في الحضيض..
يجب على فرنسا اخرج كل قواتها من افريقيا لان افريقيا لها ابنائها ورجالها ..
الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تعطى وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة..
ستتحرر إفريقيا من المستعمرة الفرنسية..
فرنسا أوشكت نهايتها واستغلالها لخيرات وثروات افريقيا ان تنتهي..
نشرت الرعب والارهاب والتطرف وتدعي أنها هي التي ستقضي عليه ..
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
على أفريقيا ان تتحد وتخرج العجوز المستعمر من بلدها قريبا ..