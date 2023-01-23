طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذالمناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يبقى الطقس باردا ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد، وذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والسهول الشمالية.

وستتكون كتل ضبابية كثيفة نوعا ما بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية مع نزول قطرات متفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05- و00 درجات بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و05 درجات بالجنوب-الشرقي. وستكون ما بين 07 و 12 درجات بالجنوب ومنطقة سوس، وما بين 04 و10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجام إلى هائج بباقي السواحل.

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