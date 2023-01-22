أردوغان يحدد موعد الانتخابات العامة في تركيا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة ستجرى يوم 14 ماي المقبل.

وقال أردوغان، خلال لقاء بمدينة بورصة غربي البلاد، “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 ماي”، مشيرا إلى أنها ليست انتخابات مبكرة، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.

ولفت إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوما من الموعد، أي في 10 مارس.

وكانت الانتخابات مقررة بادئ الأمر يوم 18 يونيو المقبل، لكن الرئيس التركي لمح إلى أن الانتخابات ستجرى في ماي بمناسبة ذكرى مرور 73 عاما على فوز “الحزب الديمقراطي” في أول انتخابات حرة شهدتها تركيا المعاصرة عام 1950.

وسبق وأن أعلن أردوغان أنه مرشح “تحالف الشعب”، المكون من حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، للانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المترقب أن تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية، المنضوية تحت ائتلاف غير رسمي أطلقت عليه وسائل الإعلام التركية اسم “الطاولة السداسية”، اسم مرشحها شهر فبراير القادم.

وستنظم هذه الانتخابات، الثانية من نوعها بعد اعتماد النظام الرئاسي في تركيا، في سياق يتميز بظرفية اقتصادية صعبة ومحيط خارجي غير مستقر، كما تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

ومن المنتظر أن يشكل ملف الهجرة واللاجئين السوريين، علاوة على الوضعية الاقتصادية، أبرز المواضيع التي ستستأثر باهتمام الناخب التركي وتتنافس عليها الأحزاب السياسية.

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