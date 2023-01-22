طنجة ..العثـ..ــور على رضيعة متخلى عنها بالمجمع الحسني

هبة بريس - مكتب طنجة

عُثر مساء اليوم الأحد، على رضيعة حديثة الولادة، متخلى عنها على مستوى المجمع الحسني الزموري 4 بمدينة طنجة.

وقد تم العثور على الرضيعة عن طريق الصدفة من طرف ساكنة الحي ، ملفوفة في غطاء من القطن ، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية التي هرعت الى عين بعد اشعارها .

وباشرت المصالح الامنية تحقيقاتها تحت اشراف النيابة العامة المختصة في وقت تم فيه نقل الرضيعة الى حضانة طنجة.

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