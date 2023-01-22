كندا تسجل مستوى قياسي لطلبات اللجوء في سنة 2022

هبة بريس - وكالات

ارتفع عدد طالبي اللجوء في كندا إلى قرابة 100 ألف في سنة 2022، بزيادة لافتة عن السنوات السابقة.

وأفادت إذاعة كندا، استنادا إلى أحدث البيانات الرسمية، بأن سنة 2022 سجلت مستوى قياسي لطالبي اللجوء بما مجموعه 92 ألفا و175 عبروا الحدود، أي ما يمثل زيادة بنسبة 44 بالمائة مقارنة بسنة 2019 قبل تفشي وباء كوفيد-19 وإغلاق الحدود.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحدود البرية مع الولايات المتحدة، عند طريق روكسهام، ليست نقطة الدخول الوحيدة لطالبي اللجوء، والتي تمثل أقل من نصف (42 بالمائة) طلبات اللجوء أو قرابة 40 ألف شخص في سنة 2022.

كما أشارت إلى وصول الآلاف من طالبي اللجوء العام الماضي عن طريق الجو، ولا سيما عن طريق مطار مونتريال، مضيفة أن المكسيك وهايتي وكولومبيا وفنزويلا وتركيا هي أكبر مصدر لطالبي اللجوء الذين يختارون بشكل أساسي الاستقرار في كيبيك.

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