وفاة الفنانة المصرية رانيا شعلان

2023-01-22 / 20:03
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هبة بريس - وكالات

توفيت الفناة المصرية رانيا شعلان، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر، حيث كانت تعاني من مرض سرطان العظام.

وعلى حسابه في “فبسبوك”، كتب الفنان حمزة العلي: “صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله”.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا شعلان بدأت مشوارها الفني بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، في نهاية التسعينيات، حتى استكملت مشوارها الغنائي منذ 13 عاما تقريبا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان، ومن أشهر أعمالها “خيال المآتة” و”بحلم”.

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