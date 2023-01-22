وزارة الأوقاف : فاتح شهر رجب هو يـوم غد الإثنين 23 يناير 2023

هبة بريس -

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب هو يوم غد الإثنين 23 يناير 2023 م.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1444 هـ، بعد مغـرب يــوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ موافق 22 يناير 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح شهر رجب هو يـوم غـد الإثنين 23 يناير 2023 م.

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