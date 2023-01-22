الصورة تعبيرية

وزارة الأوقاف : فاتح شهر رجب هو يـوم غد الإثنين 23 يناير 2023

2023-01-22 / 19:44
4
هبة بريس -

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب هو يوم غد الإثنين 23 يناير 2023 م.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1444 هـ، بعد مغـرب يــوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ موافق 22 يناير 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح شهر رجب هو يـوم غـد الإثنين 23 يناير 2023 م.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسليط الضوء بإيطاليا على المقاربة المتفردة للنموذج الديني المغربي

تسليط الضوء بإيطاليا على المقاربة المتفردة للنموذج الديني المغربي

2023-01-17 / 21:22
Photo of المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا جديدا يهم حج 1444 ه‍

المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا جديدا يهم حج 1444 ه‍

2023-01-14 / 22:01
Photo of السعودية تقرر إلغاء كامل القيود على أعداد الحجاج هذا العام

السعودية تقرر إلغاء كامل القيود على أعداد الحجاج هذا…

2023-01-09 / 20:07
Photo of وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية

وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية

2022-12-24 / 19:14
Photo of التوفيق: “تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى مسجد أخضر”

التوفيق: “تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى…

2022-12-22 / 15:03
Photo of الرباط .. باحثون وعلماء يبرزون أهمية إمارة المؤمنين في حفظ الملة والدين

الرباط .. باحثون وعلماء يبرزون أهمية إمارة المؤمنين في…

2022-12-18 / 19:40
Photo of الرباط .. اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي الأعلى

الرباط .. اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي…

2022-12-17 / 20:48
Photo of التوفيق : “الوزارة “عازمة على إصلاح وترميم جميع المساجد

التوفيق : “الوزارة “عازمة على إصلاح وترميم جميع المساجد

2022-11-07 / 21:22
Photo of الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة…

2022-11-04 / 23:00
Photo of الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له…

2022-11-04 / 20:13

‫4 تعليقات

  3. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1444 هـ، بعد مغـرب يــوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ موافق 22 يناير 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق