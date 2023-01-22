مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والماء بين المغرب وجمهورية القمر المتحدة

هبة بريس - و م ع

استقبل عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 20 يناير 2023 بالرباط ، يحيى محمد إلياس، سفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة المغربية، مرفوقا بالسيد حسني محمد عبده، الوزير المستشار بالسفارة.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الزيارة شكلت فرصة للتباحث حول آفاق تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بين البلدين الشقيقين، حيث عبر الجانبان عن إرادتهما لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في هذه المجالات الحيوية.

وفي ختام هذا اللقاء، تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجمهورية القمر المتحدة (SONEDE) والتي تهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6