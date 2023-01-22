“غاز البوتان” يــ..ـنهي حياة شابة مغربية ببلجيكا ويرسل والدتها الى المستشفى
هبة بريس - وكالات
لقيت شابة من أصول مغربية، مصرعها اثر استنشاقها لغاز أحادي الكاربون المعروف بغاز “البوتان “بالعاصمة البلجيكية بروكسيل .
وبحسب مصادر اعلامية يلجيكية ، فان الضحية تبلغ من العمر 18 سنة، توفيت بعد نقلها للمستشفى إثر تعرضها للإغماء داخل حمام شقة تقع في منطقة “غانشورين”، نواحي بروكسيل.
كما تم نقل والدة الضحية وشقيقها الاصغر، الى المستشفى، قصد إخضاعهما للرعاية الصحية.
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7 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
كل التعازي والمواساة لاسرتهما و كل معارفهما
الغاز المسبب للاختناق و الوفاة هو فعلا احادي اكسيد الكربون اي ذرة واحدة الكربون و ذرة واحدة من الاكسيجينCO. اما البوتان فهو متكون من 4ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين c4h10.المرجو التاكد من المعلومات قبل نشرها و شكرا
اللهم اغفر لها و ارحمها
الغاز مخيف جدا يجب أخذ الحطة الازمة وزيادة معه
اللهم اغفر لها و ارحمها
اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها
الحذر من الغاز صعب جداً