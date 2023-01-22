إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “راين إير” متّجهة من بولندا إلى اليونان

هبة بريس - وكالات

أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أن طائرات حربية يونانية قامت الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة “راين آير” كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وأرسلت طائرتان من طراز اف-16 لمواكبة الطائرة من كاتوفيتشي إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن مقاتلتين مجريّتين واكبتا الطائرة في وقت سابق.

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