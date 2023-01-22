البعمري لهبة بريس : البرلمان الأوروبي أضحى أداة سياسية لاستهداف استقلالية الدول والرد المغربي يتسم بالهدوء

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

بات واضحا حجم الاختراقات للبرلمان الأوربي وتسريب معطيات تفيد اشتغال عدد من نوابه لصالح أجندات دول معادية ، في الوقت الذي كان مفروضا فيه أن ترافع هذه المؤسسة عن مصالح أزيد من 500 مليون ملايين مواطن أوروبي يواجهون أزمات لاتنتهي ، عوض توجيه البوصلة نحو المغرب يايعاز من لوبيات المال والأعمال والطاقة ، واخراج صك اتهام للرباط في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان .

المحال السياسي ، نوفل البعمري ، وفي تصريح لموقع “هبة بريس ” اعتبر إن البرلمان الأوروبي بقراره يكون قد أكد بأنه قد تحول لأداة سياسية لاستهداف استقلالية الدول وقرارها الوطني الداخلي، مشيرا إلى أن نص القرار بمضامينه يؤكد رغبة هذه المؤسسة في استغلال أية وقائع من أجل تمرير مواقفها السياسية من المغرب و من تحركاته التي أصبحت تزعج بعض اللوبيات المالية و السياسية.

وأضاف البعمري في التصريح ذاته ، إن لوبيات داخل البرلمان الأوربي أصبحت تنظر الى المغرب كبلد يمكن استنزافه و محاصرته، دون أن تعلم هذه القوى أن المملكة أضحت ترفض استغلال أية قضية من أجل ابتزازها .

وبخصوص الرد الرسمي المغربي تجاه قرار البرلمان الأوربي ، أوضح البعمري أن رد الرباط يتسم بالكثير من الهدوء و العقلانية بحيث فتح المجال أمام المؤسسات المعنية أولها البرلمان المغربي للرد و هو ما سيحدث من خلال اجتماعه يوم الاثنين في جلسة عامة، كما أن العديد مم المؤسسات اتخذت مبادرات للرد عليها و هي بذلك تكون قد قامت بدورها في توضيح موقفها.

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