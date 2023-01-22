الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المغرب رائد حقيقي في مجال السياحة

هبة بريس - و م ع

سلط الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، الضوء على الإمكانات السياحية التي يزخر بها المغرب، مؤكدا أن المملكة “رائد حقيقي في مجال السياحة”.

وكتب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في تغريدة على تويتر بمناسبة زيارة قام بها لرواق المغرب بالدورة الـ 43 لمعرض مدريد الدولي للسياحة، الذي يقام خلال الفترة ما بين 18 و22 يناير، بقصر المعارض لمؤسسة (فيريال)، أن “المغرب يواصل ريادته الحقيقية في مجال السياحة”.

وبهذه المناسبة، عقد السيد بولوليكاشفيلي لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، وسفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش.

وفي ذات السياق، هنأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية المغرب على التنظيم الناجح العام الماضي للمجلس التنفيذي للمنظمة.

ويبصم المكتب الوطني المغربي للسياحة على حضور قوي ضمن فعاليات النسخة الـ 43 من معرض مدريد الدولي للسياحة (فيتور).

ويشارك المغرب في هذا الموعد الدولي الذي يعتبر من أهم التظاهرات العالمية في قطاع السياحة، بوفد كبير يقوده السيد الفقير، ويمثل الفاعلين السياحيين من القطاعين العام والخاص. ويضم هذا الوفد على الخصوص، الفاعلين الرئيسيين المتدخلين بالأسواق الإيبيرية، وعلى رأسهم شركة الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب أزيد من 23 فاعلا سياحيا و10 جهات مغربية.

ويقيم المكتب الوطني المغربي للسياحة رواقا قويا بموقع متميز وتأثيت ملهم مستوحى من قيمة المكانة الأصيلة والعريقة لوجهة المغرب، وكل هذا تماشيا مع النهج المبتكر لعلامة “المغرب، أرض الأنوار”.

وبالموازاة مع المعرض الدولي للسياحة بمدريد وطيلة أسبوعين، وضع المكتب الوطني المغربي للسياحة آلية إشهارية مهمة للملصقات الحضرية لحملة “المغرب، أرض الأنوار”، لاسيما بالأطراف الرئيسية للعاصمة الإسبانية مدريد، مع أماكن منتقاة بعناية على شاشة عملاقة ثلاثية الأبعاد للقاعات السينمائية الرمزية Cinéma Callao، Cinéma Capital، وPalacio de la Prensa.

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