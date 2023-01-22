الإتحاد الدستوري: موقف البرلمان الأوربي مناورة خسيسة

ع.محياوي _ هبة بريس

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب محمد جودار، يوم السبت 21 يناير 2023، بمدينة الدار البيضاء والذي خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

واستهل الاجتماع بمداخلة توجيهية للأمين العام للحزب، تناول فيها أبرز مضامين الرؤية المستقبلية للحزب، والتي ترتكز أساسا على تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية من أجل خلق دينامية لا ممركزة وتجديد الطاقات والكفاءات، وأيضا على تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي وتحصين موقعه.

وهنأ أعضاء المكتب السياسي،الملك محمد السادس بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه السنة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الحبيب بالخير والنماء.

واستنكر الحزب عبر بللا توصلنا بنسخة منه السلوكات غير الحضارية التي صدرت عن مسؤولي وحكام الجزائر أثناء افتتاح التظاهرة الرياضية الإفريقية (الشأن )، في انتهاك سافر لحسن الجوار، معبرا عن أسفه الشديد للمسلك الشاذ الذي سلكته الجارة الجزائر والتي جعلت من هذه التظاهرة الرياضية محطة لنشر سموم حكامها ومناوراتهم العدائية تجاه المغرب وحدته الترابية.

وندد الحزب ب”المناورات البئيسة لبعض الأوساط المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، والتي ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تمس وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته”

وأضاف البلاغ :” وإذ يعبر الحزب عن رفضه القاطع للقرار شكلا ومضمونا، فإنه يؤكد على أن ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة والمتعارف عليها دوليا

_ كما يؤكد الحزب إدانته للفعل الاستفزازي لمتطرفين سويديين أقدموا على حرق المصحف الشريف ، ويشدد على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات”

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