برشيد…ج__ثة معلقة بحبل فوق قنطرة تستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن المصالح الأمنية بمدينة برشيد، فتحت منذ عصر اليوم الأحد تحقيقاتها على خلفية العثور على جثة

معلقة في ظروف غامضة بواسطة حبل فوق القنطرة، المتواجدة بين مدينتي برشيد والدروة، مماخلف استنفارا انتقلت على إثره عناصر الوقاية والسلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط المكان بهدف انزال الجثة بهدف نقلها صوب مستودع الأموات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي.

عناصر مسرح الجريمة، بدورها قامت بعملية مسح كامل لمحيط الواقعة وأخذ عينات من الجثة من شأن ذلك أن يفيد في مجريات التحقيق التي باشرها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ويذكر، أن مدينة سطات عرفت خلال اليومين الماضيين حادثا مماثلا، بعد العثور على شاب متزوج وأب لطفلة بدوره جثة هامدة معلقة بحبل داخل شقة بإحدى الاحياء السكنية بالمدينة ، فتحت على إثرها العناصر الأمنية تحقيقات في الموضوع.

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