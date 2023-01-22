زوجة “ألفيش” تخرج عن صمتها وتعلق على اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي

2023-01-22 / 17:44
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هبة بريس

علقت عارضة الأزياء جوانا سانز، على قضية زوجها اللاعب البرازيلي داني ألفيش، الموجود في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما.

ودافعت جوانا سانز، عن زوجها ألفيش المعتقل منذ يوم الجمعة، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

ونشرت جوانا سانز صورة لها مع ألفيش عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” مع عبارة “معا”.

وقدمت طلبا خاصا عبر “إنستغرام”، وقالت: “أطلب من وسائل الإعلام خارج منزلي احترام خصوصيتي في هذا الوقت، توفيت والدتي منذ أسبوع، لقد بدأت للتو في افتراض أنها لم تعد موجودة، لأعاني الآن من حالة زوجي، لقد فقدت الركيزتين الوحيدتين في حياتي، ولدي القليل من التعاطف، أريد الخصوصية بدلا من البحث عن الكثير من الأخبار عن آلام الآخرين، شكرا لكم”.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في العاشر من الشهر الحالي أنها “فتحت تحقيقا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم” من دون ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر مطلع لـ”فرانس برس” أن هذا الاتهام يطال ألفيش.

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